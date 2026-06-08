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        Haberler Yaşam Büyük İskender ilk zaferini burada kazanmış! Koruma altına alındı

        Büyük İskender'in ilk zaferini kazandığı Granikos Savaşı alanı, koruma altına alındı

        Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazanarak Asya'ya uzanan seferinin kapılarını açtığı Granikos Savaşı alanı, Çanakkale'nin Biga ilçesinde yürütülen bilimsel araştırmalar ve arkeolojik bulgular doğrultusunda 'Tarihi Sit Alanı' olarak tescillendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        Büyük İskender ilk büyük zaferini burada kazanmış!

        Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi sınırlarında yer alan ve Granikos Savaşı’nın gerçekleştiği kabul edilen alan, yürütülen yüzey araştırmalarında elde edilen arkeolojik ve bilimsel veriler ile antik kaynaklar doğrultusunda değerlendirildi.

        İncelemeler sonucunda bölgenin, tarihi sit alanı kriterlerini taşıdığı tespit edildi. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla, alan 'Tarihi Sit Alanı' olarak tescillenerek koruma altına alındı.

        Büyük İskender’in Pers İmparatorluğu’na karşı kazandığı ilk büyük zaferin gerçekleştiği alan olarak kabul edilen Granikos Savaşı alanı, dünya tarihinin önemli askeri ve kültürel miras alanları arasında gösteriliyor.

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        Koruma kararıyla birlikte bölgenin kültür turizmine kazandırılması, kültür rotaları içerisinde daha görünür hale gelmesi ve ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek çevre düzenlemeleriyle ziyaretçilere açılması hedefleniyor.

        "ÇANAKKALE'MİZİN KÜLTÜREL MİRASINA DEĞER KATACAK"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olan Granikos Savaşı’nın gerçekleştiği alanı koruma altına aldık. Büyük İskender’in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya’ya uzanan seferinin kapılarını açan Granikos Savaş Alanı artık ‘Tarihi Sit Alanı’ olarak tescillendi. Çanakkale’nin Biga ilçesinde yer alan bu eşsiz tarihi miras, arkeolojik bulgular ve bilimsel araştırmalar ışığında resmen koruma altına alınmış oldu. Çanakkale’mizin kültürel mirasına değer katacak bu önemli adımın tarih bilimine, kültür turizmine ve kültür rotalarımızın güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

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