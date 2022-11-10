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Büyük Önder Atatürk'ün son yolculuğunun tarihi fotoğrafları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikali ve ardından yaşananlar, tarihi fotoğraflar ortaya çıktı

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AA
  • Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğunun tarihi fotoğrafları

    Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikali ve ardından yaşananlar tarihi fotoğraflarda yer alıyor.
  • Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğunun tarihi fotoğrafları

    İş insanı Serkan Demirtaş'ın koleksiyonundaki fotoğraflarda, Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda vefatı, naaşının İstanbul'dan Ankara'ya getirilişi ve düzenlenen cenaze törenlerindeki duygu dolu anlar bulunuyor.
  • Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğunun tarihi fotoğrafları

    Koleksiyonda, Atatürk'ün vefatının hemen ardından naaşının başında bir askerin kılıçla saygı nöbeti tuttuğu fotoğraf ile cenaze kortejinin Eminönü'nde geçişi sırasında çekilen fotoğraf öne çıkıyor.
  • Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğunun tarihi fotoğrafları

    Koleksiyonda yine Atatürk'ün 21 Kasım 1938'de İstanbul'dan getirilen naaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önündeki katafalkta yer aldığı ve yabancı devlet temsilcilerinin Atatürk'ü selamladığı tarihi fotoğraflar da bulunuyor.
  • Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğunun tarihi fotoğrafları

    KOLEKSİYONDA ATATÜRK İMZALI FOTOĞRAFLAR DA VAR

    Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıl önce koleksiyonerliğe başladığını belirterek, koleksiyonunda Atatürk'e ait fotoğraflar, eşyalar ve belgelerin de yer aldığını söyledi.
  • Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğunun tarihi fotoğrafları

    Koleksiyonunda Atatürk'ün 10 Kasım 1938de İstanbul'da vefatından 21 Kasım 1938 Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konulmasına kadar olan süreçteki tarihi fotoğrafların bulunduğunu dile getiren Demirtaş, Atatürk'ün vefatının ardından naaşının başında nöbet tutan askere ait kılıcın da koleksiyonunda bulunduğunu aktardı.
  • Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğunun tarihi fotoğrafları

    Koleksiyonunda, Atatürk imzalı fotoğrafların, Atatürk'ün kullandığı ve üzerinde "GMK" kısaltması bulunan fincanın, Atatürk'ün sesinin kayıtlı olduğu orijinal plakların ve vefat haberinin yer aldığı gazetelerin de yer aldığını ifade eden Demirtaş, koleksiyonunu ilerleyen süreçte daha da geliştirip sergi açmayı planladığını kaydetti.
  • Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğunun tarihi fotoğrafları
  • Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğunun tarihi fotoğrafları
  • Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğunun tarihi fotoğrafları
  • Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğunun tarihi fotoğrafları
  • Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğunun tarihi fotoğrafları
  • Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğunun tarihi fotoğrafları
  • Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğunun tarihi fotoğrafları
  • Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğunun tarihi fotoğrafları

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