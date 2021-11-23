TIR'ın açılan dorsesi üst geçide çarptı!

Alınan bilgiye göre, Engin K.'nin kullandığı TIR'ın açılan dorsesi D-100 kara yolu Edirne istikameti Mimaroba mevkisindeki üst geçide çarptı.
Kimsenin yara almadığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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