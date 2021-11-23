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Büyükçekmece'de dorsesi açılan TIR, üst geçide çarptı

İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeki TIR'ın üst geçide çarpması sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu

Büyükçekmece'de dorsesi açılan TIR, üst geçide çarptı
TIR'ın açılan dorsesi üst geçide çarptı!
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AA

Alınan bilgiye göre, Engin K.'nin kullandığı TIR'ın açılan dorsesi D-100 kara yolu Edirne istikameti Mimaroba mevkisindeki üst geçide çarptı.

Kimsenin yara almadığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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