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        Haberler Gündem Büyükçekmece'de polisi şehit eden sanığa müebbet hapis talep edildi

        Büyükçekmece'de polisi şehit eden sanığa müebbet hapis talep edildi

        Büyükçekmece'de 4 ay önce silahlı saldırı ihbarında bulunan Muhammet Berke Çolak, ihbar üzerine eve gelen polis memuru Cihat Ermiş'i silahla vurarak şehit etmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çolak'ın, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 'Ruhsatsız Silah Taşıma' suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 19:15 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:15
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        Polisi şehit eden sanığa müebbet talebi
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        Büyükçekmece'de 9 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen olayda, silahlı saldırı ihbarına giden polis memuru Cihat Ermiş, Muhammet Berke Çolak tarafından silahla vurularak şehit edildi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "Muhammet Berke Çolak'ın evine bazı kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Durumun kolluk birimlerine intikal etmesi üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. 31 yaşındaki polis memuru Cihat Ermiş, Muhammet Berke Çolak'ın evinin kapısını ısrarla çalarak "polis" diye seslendi. Ancak karşı taraftan bir yanıt alamadı. Polis memuru Cihat Ermiş, Muhammet Berke Çolak'ı adli vakaları olduğu için tanıyordu. Bu sebeple içeride yaralı bir şekilde baygın olmasından şüphelendi. Önce Muhammet Berke Çolak'ı ve annesini telefonla aradı, ancak buna da bir yanıt alamadı. Yardım etmek amacıyla sitenin özel güvenliği ile birlikte "polis" diye seslenerek Muhammet Berke Çolak'ın evine girdi. Çolak, polis memuru Cihat Ermiş'i iki kez ateş ederek şehit etti" denildi.

        "POLİS DİYE SESLENİLDİĞİNİ DUYMADIM"

        Polis memurunu şehit eden Çolak ifadesinde, "Olay günü uyuşturucu madde etkisindeydim. Husumetli olduğum kişiler evime ateş ettiler. Zorla içeri girmeye çalıştılar. Polise haber vererek yardım istedim. Silahımı alarak mutfak duvarının arkasında beklemeye başladım. 10-15 dakika sonra kapım tekrar zorlanınca hasımlarının geldiğini düşündüm. Kapı açılıp içeri birisi girince silahla iki kez ateş ettim, hedef gözetmedim, "polis" diye seslenildiğini duymadım. Ölen kişinin de polis olduğunu bilmiyordum" dedi.

        "ŞÜPHELİNİN SİLAHINI ZORLA ALDIM"

        Cihat Ermiş'in mesai arkadaşı N.Ş. "Asayiş büro amirliğince çok fazlaca işlem yapılması nedeniyle şüpheli polis memurlarını çok iyi tanıyor. Cihat Ermiş yaralandıktan sonra ben de olay yerine gittim. Şüpheli bana da zorluk çıkardı. Zor kullanarak silahını almak zorunda kaldım" şeklinde ifade verdi. Sitenin özel güvenlik görevlisi Y.D., polis memuru Cihat Ermiş'in defalarca "Polis" diyerek seslendiğini, Muhammet Berke Çolak'ın buna rağmen kendisine ateş ettiğini anlattı. Savcı iddianamede, tanıkların şüpheliyi tamamen yalanladığını belirterek ifadesine itibar etmediğini belirtti. Hazırlanan iddianamede Çolak'ın "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve 'Ruhsatsız Silah Taşıma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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        #Büyükçekmece
        #Cihat Ermiş
        #haberler
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