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        Haberler Gündem Büyükçekmece'deki bakımevinin faaliyetlerine son verildi

        Büyükçekmece'deki bakımevinin faaliyetlerine son verildi

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir engelli bakımevinde, bakıma muhtaç hastaya vurup dalga geçen çalışanın yer aldığı görüntüler, tepkilere yol açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada "Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına karar verilmiştir" denildi. İstanbul Valiliği de bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiğini bildirdi

        Ajanslar
        Giriş: 24.07.2023 - 19:20
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        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
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        Büyükçekmece'de bir engelli bakımevinde, bakıma muhtaç hastaya vurup dalga geçen çalışanın yer aldığı görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntüler üzerine İstanbul Valiliği tarafından başlatılan soruşturmanın ardından bakımevi kapatıldı.

        Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bakıma muhtaç bir hasta ile dalga geçen çalışan kadın çalışan tarafından kaydediliyor. Bakıma muhtaç hastaya vurup dalga geçen çalışana görüntüyü çeken çalışan ise kahkahalarıyla eşlik ediyor.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

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        Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul’da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Silivri’de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur. Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir.

        İSTANBUL VALİLİĞİ: FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ

        Öte yandan İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'deki bir engelli bakımevi hakkında soruşturma başlatıldığını, bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        #Büyükçekmece bakımevi
        #haberler
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