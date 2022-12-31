Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sekiz ülkenin büyükelçiliğinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Hollanda Büyükelçiliği'ne Şaban Dişli yerine Selçuk Ünal atanırken, Karadağ Büyükelçisi Songul Ozan yerine Barış Kalkavan atandı.

Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz yerine Özgür Kıvanç Altan atanırken, Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Özçeri yerine ise Deniz Erdoğan Barım atandı.

Bangaldeş Büyükelçiliği'ne Mustafa Osman Turan yerine Ramis Şen getirilirken, Tacikistan Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl yerini Umut Acar'a bıraktı.

Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş yerini Ufuk Ulutaş'a bırakırken, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın yerine Mete Yağlı atandı.

Brezilya Büyükelçisi ise Halil İbrahim Akça oldu.

SAYIŞTAY SAVCISI: RECEP ÇEVİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sayıştay Savcılığına Recep Çevik atandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine ise Faruk Bilir ile Şaban Baba seçildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Fotoğraf: AA