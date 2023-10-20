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        Haberler Gündem Büyükelçi Lütfullah Göktaş, Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu

        Büyükelçi Lütfullah Göktaş, Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Lütfullah Göktaş'ı Basın Başdanışmanı olarak görevlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 18:38 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:38
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        Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Basın Başdanışmanı olarak görevlendirdiği Büyükelçi Göktaş, konvansiyonel ve dijital medya ile ilişkilerin düzenlenmesi ve koordinasyonunun yanı sıra, basınla alakalı tüm faaliyetlere ve açıklamalara yönelik içerik oluşturma işini de üstlenecek.

        2019-2023 yıllarında Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak çalışan Göktaş, 10 Ağustos 2014'ten 2018'in sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı olarak görev yapmıştı.

        Göktaş, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde ise 2011-2014 yılları arasında Başbakanlık Basın Başdanışmanlığı görevini üstlenmişti.

        Şubat 2023'te Vatikan'daki görevini tamamlayıp yurda dönen Göktaş, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Merkez Büyükelçi olarak görev yapmaktaydı.

        Gazeteci-yazar, dinler tarihçisi ve çevirmen olarak da tanınan Göktaş, 2011'de Başbakanlık Basın Başdanışmanlığı'na atanmadan önce, Roma'da 1998-2011'de NTV'nin İtalya temsilciliği, 2004-2011'de de Anadolu Ajansı'nın İtalya muhabirliği görevlerini yürütmüştü.

        Göktaş, Filistinli ünlü şair Mahmud Derviş'in "Ölümü Seviyorlar Benim" (Armoni, İstanbul 1988), Necip Mahfuz'un "Başkan'ın Öldürüldüğü Gün" (Ağaç Yayıncılık, İstanbul 1992), Salih El Kallab'ın "Tehcirden İntifadaya: Ebu Cihad'ın Öyküsü" (Belge, İstanbul 2007) adlı çalışmaları Türkçeye kazandırmıştı.

        Büyükelçi Göktaş'a, 2018'de İtalya, 2022'de de Vatikan tarafından devlet nişanı tevcih edilmişti.

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