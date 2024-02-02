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        Haberler Yaşam Buzuki Orhan Osman'dan 'online' taverna

        Buzuki Orhan Osman'dan 'online' taverna

        Buzuki Orhan Osman, solistliğini ve müzik yönetmenliğini üstlendiği, 'Online Taverna'sını, 15 Şubat'ta Youtube üzerinden canlı olarak gerçekleştirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:14
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        Buzuki Orhan Osman'dan 'online' taverna
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        Buzuki Orhan Osman'ın, solistliğini ve müzik yönetmenliğini üstlendiği, 'Online Taverna'sı, YouTube'da yayın hayatına başlıyor…

        Osman, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Anadolu ve Balkanlar'a kadar uzanan geniş repertuvarıyla ilk yayınını 15 Şubat'ta Youtube üzerinden canlı olarak gerçekleştirecek.

        Buzuki Orhan Osman projesiyle ilgili "Yıllardır bu sektördeyim. Pahalılık başta olmak üzere pek çok nedenle ortaya çıkan projemizle, insanların ev ortamında rahat bir şekilde canlı müzik dinlemelerini sağlamak istedik. Usta müzisyenler ve zengin repertuvarımızla interaktif bir ortamda evlere misafir olacağız. Bu sayede artık cepler yanmayacak" dedi.

        Osman'ın usta müzisyenlerden oluşan orkestrası, her cuma ve cumartesi, YouTube üzerinden takip edilebilecek.

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        #Buzuki Orhan Osman

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