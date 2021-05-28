Bağcılar'da seri tacizci! 0:00 / 0:00

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul Bağcılar’da, arkadaşına gitmek için yolda yürüdüğü sırada, kendisini takip eden sapık tarafından tacize uğrayan 19 yaşındaki genç kız, o an korkuyla çığlık atarak yardım istedi. O anı anlatan A.Z. “Olayın şokuyla bağırdım biri beni duysun diye ama kimse yoktu. Kimse beni duymadı.” dedi.



TEK KURBAN O DEĞİL!



Olaya duyarsız kalan insanların yardımına koşmadığı sırada yabancı uyruklu bir kadının kendisine yardım edip muhtarlığa yönlendirdiğini belirten genç kız polise başvurdu. Karakolda olayın ilk kez yaşanmadığını, daha öncede bu şekilde taciz olaylarının meydana geldiğini öğrenen A.Z. “Bir bayanla da karşılaştım. Ona da aynı şeyi yapmış. Eli ayağı titriyordu. Seri tacizci yani” diye konuştu.

"GERİ ÇEKMEYECEĞİM"



Olayın hala şokunda olan ve sokağa çıkarken endişeli olduğunu belirten A.Z. “Beni taciz eden, yarın öbür gün bir başkasına aynı şeyi yapacağı için ben kesinlikle çıkması taraftarı değilim şikayetimi geri çekmeyeceğim.” dedi.



MAHKEMECE TUTUKLANDI



Güvenlik kameralarına yansıyan taciz anlarını ve bölgedeki diğer kameraları tek tek inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, şüpheli için özel bir ekip kurdu. Kısa sürede şüpheli yakalandı. Polisin ifadesini aldığı M.T. suçunu kabul etti. 'şeytana uydum' diye konuşan şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.