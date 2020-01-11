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Cafer Mahiroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cafer Mahiroğlu'nun kısaca hayatı

Cafer Mahiroğlu kimdir? sorusu Halk TV'nin el değiştirmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İngiltere'de yaşayan ünlü Türk iş adamı Cafer Mahiroğlu, Halk TV'yi Deniz Baykal'dan satın aldı. Peki Cafer Mahiroğlu kaç yaşında ve nerelidir? İşte Cafer Mahiroğlu'nun kısaca hayatı...

Cafer Mahiroğlu

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sahibi olduğu Halk TV Türk iş adamı Cafer Mahiroğlu'nda sayıldı. İngiltere'de tekstil dünyasında boy gösteren Cafer Mahiroğlu, birçok İngiliz firmasını üreticisi konumunda bulunuyor. Peki Cafer Mahiroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cafer Mahiroğlu'nun kısaca hayatı...

CAFER MAHİROĞLU KİMDİR?

İş adamı, 1966 yılında Sivas’da dünyaya geldi. İngiltere’deki Select isimli tekstil firmasının sahibi olarak bilinen Mahiroğlu, İngilizce öğrenmek amacıyla 1980’lerin sonunda İngiltere’ye gitti. Uzun süre konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra, konfeksiyon markasını satın alarak kendi işini kurdu.

1991 yılında Armondi tekstil şirketini alan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bir çok markanın üreticiliğini yapıyor.

Cafer Mahiroğlu, 2007’de mali krize giren İngiltereli Select’i satın aldı. 350’ye yakın mağazası bulunuyor. İngiltere’nin en zengin 100 insanı arasında bulunuyor ve sıklıkla maddi sıkıntılar yaşayan ve batmak üzere olan markaları satın alıyor. 2008’de de Markofoni adlı online alışveriş sitesini satın aldı.

Uluslararası dergi Forbes’in Türkiye versiyonu 2016 yılı Kasım sayısında Cafer Mahiroğlu’nun hikayesini kapak yaptı.

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