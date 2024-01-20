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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: Canımızı acıtan bir beraberlik aldık - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: Canımızı acıtan bir beraberlik aldık

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, ikinci yarıda farkı açamadıklarını söyleyerek, "Canımızı acıtan bir beraberlik aldık" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 19:03 Güncelleme: 20.01.2024 - 19:03
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        "Canımızı acıtan bir beraberlik aldık"
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        Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İkinci yarıda farkı açacak pozisyonlar bulduklarını fakat değerlendiremediklerini ifade eden Atan, “Canımızı acıtan bir beraberlik aldık. Oyunu tamamen domine ettiğimiz, ilk yarısında çok keskin hücum edemediğimiz ama pozisyonlar yakaladığımız, ikinci yarıda da farkı 2-3'e çıkarabileceğimiz ama sonuçlandıramadığımız bir maçın sonunda kornerden gol yedik. Çok canımızı acıttı ama çok iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bugün kazansaydık lig beşincisi ile aramızda 3 puan kalacaktı. Geldiğimizde ilk hedefimiz oraya kendimizi atabilmekti. Oyun olarak güçlüyüz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

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