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Çağla Demir alışverişte

Oyuncu Çağla Demir, geçtiğimiz gün Gayrettepe'de objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan Demir, muhabirlerle ayaküstü sohbet ederek, yeni sezon projeleriyle ilgili, "Uzun soluklu bir proje olsun istiyorum. Bu yüzden de gelen her teklifi ince eleyip sık dokuyorum" dedi

Çağla Demir
HABERTURK.COM

Çağla Demir, önceki gün Gayrettepe'de görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İş için tatilden döndüğünü ve bayram döneminde de ailesinin yanına gideceğini söyledi.

Yeni sezon projeleriyle ilgili de duygu ve düşüncelerini dile getiren oyuncu, şunları söyledi:

Uzun soluklu bir proje olsun istiyorum. Bu yüzden de gelen her teklifi ince eleyip sık dokuyorum. Uzun soluklu, güzel proje ile umarım tekrar yeni sezonda ekranlarda olurum. Şu anda gerçekten gelen teklifler var. Görüşmelerimiz, toplantılarımız devam ediyor. Ancak dediğim gibi şu aşamada netleşen bir durum yok.

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