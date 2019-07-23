Manken ve sunucu Çağla Şıkel, sabah programının tatile girmesiyle birlikte soluğu çocuklarıyla Bodrum’da aldı. Şıkel, fit vücudu ile gündem olurken sosyal medya hesabından tatil paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.

"KÖPEK SHOP MU?"

Tatilin keyifini çıkaran Çağla Şıkel, Instagram hesabı üzerinden Rottweiler cinsi bir köpekle çekildiği fotoğrafını paylaştı. Şıkel, paylaştığı fotoğrafa "Aşırı cooluzdur" notunu düştü. Takipçileri tarafından "Köpek shop mu? Sanki yanyana değilsiniz" yorumları üzerine Çağla Şıkel, paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

"GERÇEK OLAMAYACAK KADAR GÜZEL"

Paylaşımına "Ben size gerçek demiştim ama evet gerçek olamayacak kadar güzel" notunu düşen Şıkel, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.