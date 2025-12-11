Çağla Şıkel'den platonik aşk itirafı

46 yaşındaki Çağla Şıkel, çocukluk yıllarına uzanan bir anısını ilk kez anlattı. Şıkel, konuk olduğu bir programda yıllar önce platonik bir aşkla yazdığı şiirin kahramanıyla 35 yıl sonra yeniden karşılaştığını söyledi.

İlkokul yıllarındaki duyguları anlatan Çağla Şıkel, platonik aşkıyla yıllar sonra karşılaşınca hissettiklerini şu sözlerle anlattı; "İçeri girince 'Ne kadar güzel bir çocuk' dedim. Yanımıza geldi ve 'O şiir defterine yazdığın kişi benim' dedi. Şok oldum."

"ÖZEL BİR KARŞILAŞMAYDI"

Ünlü manken, ilk anda karşısındaki kişinin kim olduğunu çıkaramadığını ancak ismi duyunca hatıraların bir anda canlandığını söyledi. Şıkel; "Üzerinden 35 yıl geçmiş... İlk anda hatırlayamadım. Sonrasında yanına gidip sohbet ettim. Çok tuhaf, çok özel bir karşılaşmaydı" dedi.