Çağla Şıkel ve oğulları Boğaz'da sörf yaptı

Çağla Şıkel, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla uzun zamandır kurduğu bir hayalini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ünlü isim, oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte İstanbul Boğazı’nda sörf yaptığı anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Şıkel paylaşımında ise; Şıkel, "Biz ne yaşadık... Kuzey, Uzay ve ben. Hayatımın en güzel günlerinden biri. Bir hayalim daha gerçek oldu. İstanbul, sen bambaşka güzelsin…" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram