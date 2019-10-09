Leicester ile bu sezon iyi bir form grafiği yakaladıklarını söyleyen Söyüncü “Dünyanın en pahalı savunma oyuncusu Harry Maguire’in yerine oynamak baskı yaratabiliyor. Ancak büyük futbolcular büyük rekabetlerle oynamalı. Premier Lig'de oynamak zaten bir baskı getiriyor futbolcuya. ” dedi.

Çağlar, İngiliz futbol efsanesi ve yorumcu Gary Lineker'in kendisine yönelik övgülerinin de kendisini gururlandırdığını ifade etti.

EURO 2020 elemelerinde önce Arnavutluk’u geçmelerini belirttiklerini söyleyen başarılı savunma oyuncusu “Arnavutluk İzlanda’yı yendi. Kuvvetli bir ekip. Arnavutluk’u yenmeden Fransa maçında odaklanmak profesyonellik dışı olur. Çok güzel bir ortamımız var. En güzel sonuçları alıp EURO 2020’ye gideceğimizi düşünüyorum” açıklamasını yaptı.