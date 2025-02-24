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        Haberler Spor Futbol İtalya Cagliari: 0 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Cagliari: 0 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari'yi 1-0 mağlup etti. Dusan Vlahovic'in golüyle galibiyete ulaşan Juventus, puanını 49'a yükseltti. Cagliari ise haftayı 25 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 01:36 Güncelleme: 24.02.2025 - 01:36
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        Juventus, üç puanı tek golle aldı!
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        İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, Cagliari'ye konuk oldu. Sardegna Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Juventus oldu.

        Juventus'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Juventus, 49 puana yükselerek 4. sıraya yerleşti. 25 puanda kalan Cagliari ise 15. sırada konumlandı.

        Serie A'da bir sonraki hafta Cagliari, Bologna'ya konuk olacak. Juventus ise Hellas Verona'yı ağırlayacak.

        KENAN YILDIZ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

        Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yılız, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Yıldız, maçın 22. dakikasında gole çok yaklaştı. Juventus'ta rakip yarı alana gönderilen uzun topu kontrol eden Kenan, ceza sahası için sağında kaleci karşı karşıya kaldı, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Caprile açıyı iyi kapattı ve topu uzaklaştırmayı başardı.

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