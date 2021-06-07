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'Cahit Zarifoğlu şair-i maderzad bir şairdi'

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, kabri başında anıldı. Anma törenine Zarifoğlu'nun ailesinin, Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın, ve meslektaşlarının katıldı

'Cahit Zarifoğlu şair-i maderzad bir şairdi'
Kabri başında anıldı
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AA

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu vefatının 34'üncü yılında kabri başında anıldı. Küplüce Mezarlığı'nda, Zarifoğlu ile dönemin Van Müftüsü kayınpederi Kasım Arvas'ın yan yana bulunan kabirleri başında düzenlenen program, Kur'ân-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.
Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle Zarifoğlu'nun sevenleri, dostları, arkadaşları ve okuyucularıyla kabri başında buluştuklarını söyledi.

Cahit Zarifoğlu'nun 'anadan doğma şair' anlamına gelen 'şair-i maderzad' bir şair olduğunu dile getiren Avcı, şunları kaydetti; "Onun şiiri 'entelektüel' bir şiir değildi, 'entelektüel' göndermelerle bezenmiş bir şiir değildi. Ama çok aydınlık şiirdi. Bugün özellikle şiir seven gençlerin Cahit Zarifoğlu'nun şiirinden çok büyük tatlar alacağından eminim. Onun için hem şiirlerini hem diğer eserlerini, çocuklar için yazdıklarını özellikle bugün bu vesileyle bir kere daha okuyuculara, gençlere, annelere, babalara, öğretmenlere hatırlatmak istiyorum."

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da konuşmasında, ülkenin önde gelen, tanınan, bilinen, topluma hizmeti geçen kültür, sanat, edebiyat insanlarını ve tarihi şahsiyetleri anmaya özel gayret gösterdiklerini ifade etti.
Bu anma programlarını kültür anlayışının bir gereği ve vazife olarak gördüklerinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:"Cahit Zarifoğlu aynı zaman diliminde yaşadığımız, yaşarken de yaptıklarına şahit olduğumuz hem şiirimize hem yazı hayatımıza hem yayın hayatımıza yeni soluk, yeni ses getiren, yaşadığı nesli de kendisinden sonraki nesli de etkileyen, onlara tesir eden bir edebiyat insanı, bir şair, bir yazardı. Cahit Zarifoğlu'nu Cahit Zarifoğlu'nu yapan ana unsur aslında yazdıklarındaki, söylediklerindeki şiirselliğin, edebiyatın, derinliğin belagatın ötesinde, bizzat Cahit Zarifoğlu oluşudur, kendisi oluşudur. Yani duygu ve düşüncelerini kaleme emanet etmekle kalmayıp, kaleme emanet ettiklerini hayatında, yaşantısında tecrübe eden bir isim oluşudur. Sözünün ve yazdığının amili oluşudur, hissetmekle kalmayıp hayata geçirilmesi konusunda sarf ettiği gayrettir."

Şair Cahit Koytak ise "Cahit ağabey benim gençliğimde uzaktan uzağa sevdiğim, hayran olduğum ve etkisinde kaldığım bir şair. Bir sefer gördüm, hiç konuşamadım çekingenliğimden" dedi. Anılarını ve duygularını paylaşan Koytak, 'İlk Atlas' kitabında yer alan Cahit Zarifoğlu için yazdığı şiirleri de okudu.

Şair Recep Garip, Zarifoğlu'nun kayınpederi de olan dönemin Van Müftüsü, alim Kasım Arvas'ın Zarifoğlu'nun vefatından sonra düzenlenen bir programdaki konuşmasını aktardı.
Kasım Arvas'tan katıldığı bir programın sonunda dua etmesini istediklerini anlatan Garip, şunları söyledi; Kasım hocam başını öne eğdi, bir müddet durduktan sonra elini kaldırdı ve 'Dua yapmadan önce bir hatırlatmada bulunuyorum. Cahit Zarifoğlu'nu siz çok seviyorsunuz gördüğüm kadarıyla öyle değil mi?' dedi. Salon dolu, herkes 'Evet çok seviyoruz.' dediler. Kasım Arvas da 'O zaman müsaade buyurun size bir hatırlatmada bulunmuş olayım. Zaman zaman bizim fakirhaneyi ziyaret ederdi Cahit ağabeyiniz. Malum damadımız olduğu için gece kalırlardı. Günlük 5 vakit namaz kılmakla kalmaz. Bir de gece teheccüd namazına kalkardı Cahit ağabeyiniz, bunu unutmayın' dedi."

Anma programına şairin oğlu Ahmet Zarifoğlu, gelini Elif Zarifoğlu, kızı Fatma Betül Zarifoğlu Koç, damadı Fatih Koç, kızı Ayşe Hicret Zarifoğlu, Kasım Arvas'ın kızı Hacer Arvas, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yayıncı Ali Kemal Temizel, yazar Mustakim Haksal, Alim Kahraman, yazar Şamil Kucur ile sunucu ve şair İbrahim Sadri de katıldı.
Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda edebiyat meraklısı ile dostları ve sevenleri de kabri başında Zarifoğlu'nun şiirlerini okudu ve hayırla yad etti.

Ayrıca şairin eşi Berat Zarifoğlu, torunları Ethem ve Melike Hüma, yakın ailesi ve dostlarından Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal da anma programından bir süre sonra kabristana gelerek Kur'ân-ı Kerim okudu, dualar etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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