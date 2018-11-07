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'Çakallarla Dans'a özel gösterim

Murat Şeker'in hem fenomen hem de seri haline getirdiği 'Çakallarla Dans'ın 5'inci filmi için özel bir gösterim düzenlendi

07.11.2018 - 11:35 | Güncelleme:

'Çakallarla Dans 5' için Kadıköy Sineması'nda özel bir gösterim düzenlendi. Yapımcılığını Sugarworkz ile TAFF Pictures’ın Murat Şeker’in yönettiği ve Ali Tanrıverdi ile birlikte senaryosunu yazdığı filmde başrolleri Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz ve Hande Katipoğlu paylaştı.

Murat Şeker özel gösterimde ‘‘Bugüne kadar Çakallarla Dans serilerinin çekimlerini hep Kadıköy ve çevresinde gerçekleştirdik. Filmimizin oyuncularının bazılarının tiyatroları, ofisleri ya da evleri Kadıköy’de... Bu nedenle ilk özel gösterimimizi oyuncularımız ve yakınlarıyla semtimizde gerçekleştirdik. Ekip olarak çok heyecanlıyız. Herkesi filmimize bekliyoruz’’ dedi.

Çakallar Dans 5'in Konusu:
Çakallar grubumuz birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olurlar. Kahramanlarımız, bu yasağı delmek isterken 'Kayınço Gökhan’ın yıllar önce tek gecelik ilişkisinden çocuğu olduğu ortaya çıkar. Kızı 'Leyla', zengin ve züppe bir çocuk olan 'Sinan’la birliktedir. 'Gökhan', bunu gururuna yediremez. 'Sinan’la kızı 'Leyla’yı ayırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak bunu tek başına yapması imkansızdır. Çakallar hem yasağı delip hem de Kayınço’nun kızını kurtarmaya çalışırken başlarına birbirinden komik, heyecanlı olaylar gelecektir.

Özge Çoruh - Şevket Çoruh

Didem Balçın

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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