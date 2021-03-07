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HaberlerGündem3. SayfaÇaldıkları eşya ile ev döşemişler! - Haberler
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Kütahya'da akılalmaz olay! Çaldıkları eşya ile evlerini döşemişler

Kütahya'da girdikleri evlerden televizyon, ısıtıcı, yemek takımı, matkap, battaniye, çay ve tost makinesi gibi eşya çalan 3 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları eşyayı, kendi evlerinde kullandıkları tespit edildi

Çaldıkları eşya ile ev döşemişler! - Haberler
DHA

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdiği sırada Yoncalı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilden şüphelendi. `Dur´ ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, bir süre jandarma ekipleri ile şüpheli araç sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. 30 Ağustos Mahallesi´nde aracı durduran jandarma ekipleri içindeki S.S., M.K. ve Z.Y.´yi gözaltına aldı.

ÇALDIKLARINI EVLERİNE GÖTÜRMÜŞLER

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan incelemede kent merkezindeki 8 farklı evden çaldıkları televizyon, ısıtıcı, matkap, battaniye, ütü, mikser, yemek takımı, çay ve tost makinesi, mikrodalga fırın, uydu alıcısı ile elektrikli süpürge gibi eşyaları kendilerinin kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin evinde bulunan eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

9 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin sorgusunda; şüphelilerden S.S.´nin yaralama, kasten öldürme, izinsiz kazı yapmak, hırsızlık ve mala zarar verme gibi 9 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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