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California’da yangınlar bitmiyor! 2 ormanda daha yangın başladı

ABD'nin California eyaletinde devam eden 20’nin üzerinde orman yangınına 28 Eylül tarihi itibari ile iki yeni yangın daha eklendi. ABD Orman Servisi, süregelen yangınların dokuz ulusal ormanı etkilediğini açıklayarak artan tehlike nedeniyle birçok yere girişleri kapattı

California’da yangınlar bitmiyor! 2 ormanda daha yangın başladı
İHA

California’nın genelinde yangınlara karşı kırmızı bayrak uyarısı aktif edilirken Ulusal Meteoroloji Servisi yaptığı açıklamada “Hava durumu yangın açısından Kuzey ve Güney California bölgelerinde endişe verici” dedi. ABD Orman Servisi ise devam eden yangınların dokuz ulusal ormanı etkilediğini açıklayarak yangın tehlikesi ile birçok yere girişleri kapattı.

Napa Vadisi bölgesinde başlayan yangın bölgede yaşayan binlerce kişinin tahliyesine sebep olurken büyük bir hızla 44 kilometre alana yayıldı. Bölgede sayıları tespit edilememiş adette ev ve iş yerinin yanmasına sebep olan yangın ile ilgili olarak bilgi veren Sonoma Bölgesi yetkilileri yangında can kaybı yaşanmasından endişe ettiklerini açıkladı.

İHA'nın aktardığı habere göre; Sonoma Şerifi Mark Essick yaptığı açıklamada “Unutmayın bu yangın başlayalı 24 saatten az oldu ve kendini gösterdi ki çok hızlı ilerliyor ve tahmin edilemez” dedi.

EYALETTE 26 ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

California Orman ve Yangın Koruma Departmanı (CalFire) yaptığı açıklamada halen 26 büyük yangının devam ettiğini ve bunların birçoğunda yangınların kontrol altına alınma oranının yüzde 50’nin altında olduğunu açıkladı.

20 eyaletten itfaiye ekiplerinin desteği ile sürdürülen yangın söndürme çalışmalarında hava sıcaklıkları ve yüksek rüzgarlar, ekipleri zorluyor.

CalFire’dan alınan bilgiye göre 2020 yılında yangın sezonunun başlamasından bu yana çıkan 8 bin 136 yangında 26 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 630 bina hasar gördü ve 15 bin kilometre kare alan yandı.

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