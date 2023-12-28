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        Haberler Gündem Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye düzenlemesi Resmi Gazete! Çalışan emekli 5000 TL ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemeleri başlıyor: Düzenleme resmen yürürlükte

        Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye düzenlemesinin yasalaşması sonrası milyonlarca çalışan SSK ve Bağ-Kur emeklisi "Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. TBMM'de kabul edilen torba yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanıp geçtiğimiz gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye düzenlemesi de yasalaştı. Peki, çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 10:20 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:20
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        Çalışan emeklilere 5 bin TL düzenlemesinin de yer aldığın torba yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla birlikte çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesiyle ilgili yasal süreç tamamlanmış oldu. Peki, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin merak ettiği sorunun cevabıyla ilgili detaylar belli oldu.

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        ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

        Yasal düzenleme TBMM'de kabul edilip Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanıp ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. Böyelelikle çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verilmesi kesinlik kazandı.

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        Ödeme tarihleri SGK tarafından yayınlanacak ödeme takvimiyle birlikte kesinleşecek. Takvimin ise yeni yılın ilk haftasında yayınlanması bekleniyor.

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        "4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"

        Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.

        Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

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        ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMADI!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.

        ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

        Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

        #emekli
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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