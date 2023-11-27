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        Haberler Gündem ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ | Çalışan emekliye 5000 lira ikramiye yattı mı, ne zaman ödenecek?

        Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verilecek! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman ödenecek?

        Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışan emeklilerin 5000 liralık ikramiyeden faydalanacağını belirtti. Açıklamanın ardından emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda gözler "Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 20:45 Güncelleme: 27.11.2023 - 20:45
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        Emeklilere 5000 TL ikramiyede son durum gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılmış, çalışan emekliler ise kapsam dışında kalmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışan emeklilere de ikramiye verileceğini açıkladı. İşte, çalışan emekliye 5000 lira ödeme tarihleri takvimi hakkında ayrıntılar...

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        "EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

        Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.

        Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.

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        "4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"

        Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.

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        MECLİS'E GELİYOR

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi 28 Kasım'da TBMM’ye gelecek ve torba yasaya 80. Madde olarak eklenecek. Daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak.

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        Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

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        ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

        Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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