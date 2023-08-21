Çalkantılı aşk hayatıyla gündemdeydi! Mert Yazıcıoğlu'nun son hali şaşırttı!

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Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajına sosyal medya kullanıcılarından: "Ömer'in yüzünü değiştirmişler", "Afra'dan sonra ne hale geldi","Netflix değil Bağcılar tarzı", "Bir insana bu tarz bile nasıl yakışabilir?" gibi yorumlar geldi.