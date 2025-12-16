Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Cam pipet kullananlara uyarı! | Sağlık Haberleri

        "Cam pipet kullanmayın" uyarısı!

        Cam pipetlerin diş teması, darbe, sıcak-soğuk farkları nedeniyle kırılma riski taşıdığı, kırılması halinde ağız ve sindirim sisteminde yaralanmalara yol açabileceği, çocuklar ve bakıma muhtaç kişilerde kullanımından kaçınılması uyarısında bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:29 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cam pipet kullananlara uyarı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cam pipetlerin diş teması, darbe ve sıcak-soğuk farkları nedeniyle kırılma riski taşıdığı, kırılması halinde ağız ve sindirim sisteminde yaralanmalara yol açabileceği, özellikle çocuklar ve bakıma muhtaç kişilerde kullanımından kaçınılması uyarısında bulunuldu.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil Kliniğinden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Tezel, cam pipetler başta olmak üzere cam ürünlerin, yanlış kullanım ya da çeşitli kazalar sonucu kırılarak ağız ve sindirim sisteminde ciddi yaralanmalara yol açabileceğini söyledi.

        Tezel, oluşan kırıkların her zaman gözle fark edilebilecek düzeyde olmadığını, bazı durumlarda mikro çatlakların oluşabildiğini ifade etti.

        REKLAM

        Kırılma riskinin, cam materyalin üretim aşamasında kullanılan maddelere göre değişebildiğine dikkati çeken Tezel, "Özellikle küçük çocuklarda plastik pipetlerden kalma çiğneme alışkanlığı vardır. Bu çiğneme hareketi ile cam pipetler kırılabilir. Aynı zamanda camın kendi doğası nedeniyle ani sıcak ve soğuk değişimde örneğin, bulaşık makinesinde yıkadığımızda çok sıcak bir ortamdan alıp bir anda soğuk bir materyale koyduğumuzda çatlama riski oldukça yüksektir" dedi.

        "EN KÖTÜ SENARYO KIRILAN CAM PARÇASININ YUTULMASI"

        Tezel, cam ürünün ağızla teması halinde dişlerin sert yapısıyla mevcut kırıkların belirginleşebileceğine işaret ederek, "Kırığın ağız içindeki en büyük problemi, yumuşak doku dediğimiz damağımız, dilimiz ve arka bölgeler, yaralanmaya çok müsait bölgelerdir. Dolayısıyla en ufak kırıkta bile cam, jilet gibi bir keskinliğe sebep olduğu için yumuşak dokulara zarar verir. En kötü senaryomuz da kırılan cam parçasının yutulmasıdır. Yutmayla beraber cam parçası önce yemek borusuna, eğer saplanmazsa mideye iner, mideden de geçip bağırsaklara kadar ilerleyebilir" uyarısında bulundu.

        Bu bölgelerde oluşan yaralanmalara müdahalenin zor olduğunu dile getiren Tezel, ağız içi ve yemek borusunun endoskopik işlemlerle değerlendirilebildiğini ancak cam parçasının mide pasajını geçerek bağırsaklara temas etmesi durumunda bazı vakalarda sürecin cerrahi müdahaleye kadar ilerleyebildiğini belirtti.

        REKLAM

        Tezel, yemek borusunda bu bölgenin beslenmesini sağlayan önemli damar yapılarının bulunduğunu, cam parçasının bu bölgeye saplanması halinde ciddi kanamalara yol açabileceğini söyledi.

        "CAM YUTULMASI HALİNDE EN KISA ZAMANDA ACİL SERVİSE GİDİLMELİ"

        Kanamanın ilk aşamada mideye doğru ilerleyebilmesi nedeniyle kişinin durumu hemen fark edemeyebileceğini anlatan Tezel, bazı vakalarda hastaların kan kaybına bağlı şok tablosuyla ya da kan kusma şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurabildiğini ifade etti.

        Tezel, kırılan camın yutulması halinde yapılması gerekenler konusunda şu bilgileri paylaştı: "Bu durumda kişinin en kısa zamanda acil servise ulaştırılması gerekiyor. Camı kendisinin çıkartmaya çalışmaması, kusmaya çalışmaması gerekir. Eğer yutulmuşsa mide içeriğinden veya yemek borusundan geriye çıkartmaya çalışmak da o camın hareketiyle beraber dokulara zarar verecektir. Cam materyaller, kırık şüphesi, şekil bozukluğu, çatlağa benzer görüntüsü olması durumunda hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Genel olarak pipet kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Bardaktan içmek her zaman en güzeli."

        "CAM PİPETLERDEN UZAK DURULMALI"

        Pipetlerin bakıma muhtaç bireylerde de kullanıldığına dikkati çeken Tezel, "Demans, Alzheimer ve bakım hastaları, bilinç durumları kötü olması nedeniyle temas ettiklerinin farkına varmıyor. Yaralandığında, damağında bir hasar olduğunda fark edilmedikleri için burada teşhis koymak, bazen daha da zorlaşıyor. Bakım hastalarında pipet kullanımında mümkün olduğunca cam pipetlerden veya damağa zarar verebilecek sert pipetlerden uzak durmak lazım" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!