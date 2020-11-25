Antik Yunan medeniyetlerinde sıklıkla kullanılmış olan çam yağı, temizlikte, ağrıları azaltmada, enerjiyi arttırmada ve stres durumlarında kullanılmıştır. Şişelenmiş olan çam yağı, inflamasyonları azaltan, ruh halini iyileştiren, bakteri ve mantarları öldüren nitelikler kazanmaktadır. Ayrıca havadaki toksinleri de ortadan kaldırarak havayı daha solunabilir hale getirdiği bilinmektedir. Bu nedenle astım hastaları, öksürükleri olanlar ve solunum yolu rahatsızlıkları bulunanlar ondan faydalanabilmektedirler.

Çam Yağının Faydaları Nelerdir?

Detoks kabiliyeti ve doğal bir dezenfektan olmasından dolayı çam yağı genellikle masaj yağı karışımlarında kullanılır ve bunun yanında ev temizliği ürünlerinde ve hava tazeleyicilerde de değerlendirilir. Kan akışını iyileştirir ve şişkinlikleri, gerginlikleri ve ağrıları da azaltır.

Havayı Tazeler: Çam yağı mükemmel bir hava temizleyicidir ve koku birikimine neden olan bakteri ve mikropları ortadan kaldırır. Ayrıca soğuk algınlığına, gribe, baş ağrısına ve cilt reaksiyonlarına sebep olan havadaki toksinleri de öldürmektedir.

Arabanızın ve evinizin temiz, saf bir kokuya sahip olması için onu biraz suyla karıştırdıktan sonra sprey şişesine koyun ve etrafa sıkın.

Ayrıca onu bir pamuğa dökebilir ve bu pamuğu da klozetin arkasına saklayarak banyonun, tuvaletin devamlı güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.

Ev Temizleyicisidir: Onu suyla karıştırarak bir sprey şişesine doldurduktan sonra mobilyalarınıza sıkabilir, bir bezle kurulayarak güzelce temizleyebilirsiniz.

Onu suyla karıştırarak bir sprey şişesine doldurduktan sonra mobilyalarınıza sıkabilir, bir bezle kurulayarak güzelce temizleyebilirsiniz. Kazıma Etkisi: Temizleyici bir kazıma ürünü yapmak için tek yapmanız gereken yemeklik soda içerisine birkaç damla çam yağı damlatmak ve bunu kalın bir macun haline getirmek. Daha sonra bu karışımı lekelenmiş tencerelerinizde ve diğer mutfak ürünlerinizde lekeleri kazımak için kullanabilirsiniz.

Temizleyici bir kazıma ürünü yapmak için tek yapmanız gereken yemeklik soda içerisine birkaç damla çam yağı damlatmak ve bunu kalın bir macun haline getirmek. Daha sonra bu karışımı lekelenmiş tencerelerinizde ve diğer mutfak ürünlerinizde lekeleri kazımak için kullanabilirsiniz. Yeri Temizler: Yeri sildiğiniz suyun içerisine yarım bardak sirke ile birlikte on damla kadar çam yağı katın ve bu su ile yer temizliğinizi gerçekleştirin.

Yeri sildiğiniz suyun içerisine yarım bardak sirke ile birlikte on damla kadar çam yağı katın ve bu su ile yer temizliğinizi gerçekleştirin. Cam ve Aynayı Temizler: Aynaları ve camları sirke, su ve çam yağı karışımı ile kolayca temizleyebilirsiniz. Dilerseniz bu malzemeleri blender, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi temizliğinde de kullanabilirsiniz.

Aynaları ve camları sirke, su ve çam yağı karışımı ile kolayca temizleyebilirsiniz. Dilerseniz bu malzemeleri blender, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi temizliğinde de kullanabilirsiniz. Halıları Temizler: Halı ve kilimlerinizdeki kötü kokulardan kurtulamıyorsanız, tek yapmanız gereken suya 15-20 damlasını damlatmak ve bir bez kullanarak lekeli ve pis bölgeler üzerine dağıtmak. Dilerseniz bu işi halı yıkama makinesiyle de yapabilirsiniz. Çam yağını halıdan temizlemeniz gerekmez çünkü hem toksik değildir hem de bakterileri halı üzerinde öldürmeye devam edecektir.

Halı ve kilimlerinizdeki kötü kokulardan kurtulamıyorsanız, tek yapmanız gereken suya 15-20 damlasını damlatmak ve bir bez kullanarak lekeli ve pis bölgeler üzerine dağıtmak. Dilerseniz bu işi halı yıkama makinesiyle de yapabilirsiniz. Çam yağını halıdan temizlemeniz gerekmez çünkü hem toksik değildir hem de bakterileri halı üzerinde öldürmeye devam edecektir. Çöp Kutusunu Temizler: Bir büyük pamuk parçasına iki damla çam yağı ve limon yağı damlattıktan sonra çöp kutunuzun dibine yerleştirin. Böylece kutunun bakteriler nedeniyle kokmasına engel olabilirsiniz.