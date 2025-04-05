Çamaşır makinesindeki kedi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Maarif Mahallesi'nde ismi açıklanmayan ev sahibi çamaşırları yıkamak için çamaşır makinesine doldururken, daha önceden makineye giren evin kedisi, sahibi fark etmeden çamaşırların altında kaldı.

Kadın, çamaşırları attıktan sonra makineyi çalıştırdı. Makine su almaya başlayınca kedi makineden çıkmak istedi ancak kapak kapalı olduğu için çıkmadı.

Bu sırada kediyi fark eden kadın hemen makineyi durdurdu ancak kapağı açamadı. Kapak açılmayınca kadın, itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çamaşır makinesinin kapağı açılarak, kedi kurtarıldı. Kedinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, ev sakinleri de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.