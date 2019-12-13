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HaberlerGündemCami önünde dilenerek servet kazanmış

Dilencinin kazancı 'yok artık' dedirtti

Trabzon'da dilencilik yaptığı için yakalanan Bayangül S. isimli kadının üzerinden çıkan paralar zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi. Kadının günlük kazancının ortalama 5 bin TL olduğu belirlendi.

Trabzon dilenci
HABERTURK.COM

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da yakalanan dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi. Trabzon'un Ortahisar İlçesi Sanayi Mahallesi Değirmendere Camii önünde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Bayangül S. isimli kadını gözaltına aldı. Zabıta aracıyla belediyeye getirilen dilencinin üstünde ve çantasında yapılan aramalarda 4 bin 850 lira para çıktı. Günlük kazancının 4 bin 850 TL olduğu belirlenen kadın para cezasına çarptırıldı. Kadının vatandaşlardan topladığı paralara el konuldu.

 

 


 

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