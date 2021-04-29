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Camiler yarın açık mı? Yarın camide cuma namazı kılınacak mı? Tam kapanmada camiler...

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 26 Nisan Pazartesi itibariyle birçok önemli karar alındı. Birçok iş yerinin kapatıldığı ve tam kapanma kararı uygulamasının açıklanmasının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de camiler oldu. Peki Camiler kapatıldı mı, yarın Cuma namazı camide kılınacak mı?

Camiler yarın açık mı? Yarın camide cuma namazı kılınacak mı? Tam kapanmada camiler...

İslam alemi bu akşam bir kez daha Cuma günü için hazırlıklara başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok kısıtlamanın başlatılmasının ardından camilere ilişkin bir yasak var mı merak konusu oldu.

DİYANET'TEN RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise camilerin kapaılı olup olmayacağı açıklanmadı.

Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tam kapanma süreciyle yeni bir dönemin başladığını belirtti ve camilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.

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