Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuÇAMUR YAĞACAK! Son dakika uyarı geldi: Evden çıkmayın!
ABONE OL

'Çamur yağışı' uyarısı! "İki gün evde kalın!"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının bugünden itibaren bazı bölgelerde etkili olacağı ve yağış alan yerlerde çamur olarak yağacağı uyarısında bulunulup, dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınasının neden olacağı çamur yağışının kirlilik dışında sağlık için önemli sorunlar oluşturabileceğini belirtti. Şenyiğit, "Toz fırtınası ya da tozun bölgede birikmesi bazen uzun süreli, yağmurdan sonra da devam edebilecek şekilde kendi etkisini gösterebilir. Yağmurdan sonra açık hava bile olsa en az 1-2 gün evde kalmanın faydası olduğunu düşünüyorum" dedi

ÇAMUR YAĞACAK! Son dakika uyarı geldi: Evden çıkmayın!
'Çamur yağışı' uyarısı! "İki gün evde kalın!"
0:00 / 0:00
DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Özellikle Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde, toz taşınımıyla hava kalitesi ve görüş mesafesi düşüşünün beklendiği belirtilen açıklamada, yağmur alan yerlerde çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

"CİDDİ SAĞLIK SORUNU YARATABİLİR"

DHA'da yer alan habere göre Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, bugünden itibaren etkili olacak toz fırtınasının yağmur yağan yerlerde kirliliğe neden olma dışında ciddi sağlık sorunları oluşturabileceği uyarısında bulundu.

"TOZ FIRTINASI ÇAMUR OLARAK İNECEK"

Prof. Dr. Şenyiğit, "Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınasının Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor. Aynı zamanda yağmur da bekleniyor. Dolayısıyla yağmur yağdığı zaman bu toz fırtınası maalesef yeryüzüne çamur olarak sirayet edecektir. Bu durum arabalarda ve belli yerlerde kirlilik yaratma dışında aynı zamanda sağlık için önemli sorunlar oluşturabilir. Yağmur yağan yerlerde yağmurla beraber bu tozun aşağı inmesi ve etkisinin geçmesi, diye bir şey düşünülebilir ama öyle değildir.

"1-2 GÜN EVDE KALMAK FAYDALI OLUR"

Bu toz fırtınası ya da tozun o bölgede birikmesi bazen uzun süreli, yağmurdan sonra da devam edebilecek şekilde kendi etkisini gösterebilir. Onun için yağmurdan sonra açık bir hava bile olsa en az 1-2 gün evde kalmanın çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Kar yağışında toz bulutu etkisini daha da azaltacak ama bu demek değildir ki bu zararsızdır. Kar yağışı olan yerlerde de hastaların çok dikkat etmesi gerekiyor. Her ne kadar toz fırtınası etkisini azaltsa bile kar nedeniyle oluşan soğuk havayla birlikte hastalar üzerinde etkili olacak. Hastaların aynı şekilde dikkatli olmaları gerek" diye konuştu.

"HASTALIĞINIZ TETİKLENEBİLİR"

Yağmur yağmayan yerler için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şenyiğit, özellikle KOAH, astım, solunum yolu hastalığı ve alerjisi olanların kapı ve pencereleri açmamaları gerektiğini söyledi. Tozun akciğere girmesiyle kendi hastalıklarının tetiklenebileceğini belirten Şenyiğit, "Yağmurun olmadığı yerlerde toz fırtınası olduğu zaman, tabi bunun derecesi çok önemli, özellikle gözün görmeyeceği şekilde, çok yoğunsa sağlığa etkisi daha fazlayken, daha az toz hareketi de sağlığa daha az zarar verebilir. Ne yapabilir bu? Özellikle astımı olan, KOAH'ı olan, solunumsal hastalığı olan ve alerjik hastalığı olan kişilerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu tozun burundan veya ağızdan akciğere girmesiyle kendi hastalıkları tetiklenebilir.

"MÜMKÜNSE DIŞARI ÇIKMAYIN"

Onun için o hastalardan rica ediyorum; bu tür durumlarda eğer toz fırtınası varsa mümkünse dışarı çıkmayın, havanın güzelliğine kanmayın; çünkü hastalığınız tetiklenebilir ve atak geçirebilirsiniz. Evde kalmanızın çok büyük faydası var. Toz yoğunluğunun çok fazla olduğu yerlerde mutlak surette dışarı çıkılmaması lazım; kapıların kapatılması, pencerelerin kapatılması lazım ve havalandırmanın yapılmaması lazım" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hangi illerde seyahat yasağı kalktı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
İHALEYE SON! Son dakika: "Komünist Başkan"dan Tunceli'de yeni sistem
GÜNDEM'Komünist Başkan'dan yeni icraat: O sistemi kaldırdı
DOLUYOR! Son dakika: 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranı - İSKİ
GÜNDEMYağmur başladı! İşte barajlarda son durum
11 Mart AYEDAŞ, BEDAŞ Elektrik kesintisi sorgula: Son dakika elektrik kesintisi İstanbul
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları: İSKİ AÇIKLADI! İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler
GÜNDEMİstanbul son dakika su kesintisi duyuruları
Market çalışma saatleri değişti! Marketler hafta içi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNDEMMarket saatleri değişti
AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB ile AÖL sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEMAÖL sınav sonuçları sorgula....
65 yaş üstü bugün (11 Mart) sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ne, kaçta başlıyor?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti!
Uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ilde operasyon: 20 gözaltı
GÜNDEM3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
İl il koronavirüs risk haritası 11 Mart! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte son du
GÜNDEMİl il koronavirüs risk haritası