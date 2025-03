Can Ailesinin acı kaybı... Ülkemizin önde gelen iş gruplarından Can Holding'in Kurucu Başkanı Hacı Zamanhan Can'ın eşi, Cemal, Kemal, Mehmet ve Murat Can ve Devran Can'ın anneleri Hacı Ağbey Can akraba ziyareti için gittiği memleketi Doğubayazıt'ta geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti..

