Can Bonomo: Arkadaşımla her yere gidiyoruz - Magazin haberleri

Can Bonomo: Arkadaşımla her yere gidiyoruz - Magazin haberleri

Can Bonomo: Arkadaşımla her yere gidiyoruz Öykü Karayel ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Roman ile bir kitapçıda görüntülenen Can Bonomo, yaz konserlerine hazırlandığını ifade edip "Yoğun bir sezon olacak, arkadaşımla her yere gidiyorum" diyerek oğluyla seyahatlere gittiğini söyledi

Habertürk Giriş: 08.05.2025 - 08:20 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:17 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL