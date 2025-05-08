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        Haberler Objektife Takılanlar Can Bonomo: Arkadaşımla her yere gidiyoruz - Magazin haberleri

        Can Bonomo: Arkadaşımla her yere gidiyoruz

        Öykü Karayel ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Roman ile bir kitapçıda görüntülenen Can Bonomo, yaz konserlerine hazırlandığını ifade edip "Yoğun bir sezon olacak, arkadaşımla her yere gidiyorum" diyerek oğluyla seyahatlere gittiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 08:20 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:17
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        "Arkadaşımla her yere gidiyoruz"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Can Bonomo, oğlu Roman ile Etiler'deki bir kitapçıda objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bonomo, "Oğlumla gayet güzel bir gün geçiriyoruz, okuldan çıktık ve buraya geldik. Kendisi oyuncak istedi, keyfimiz yerinde" dedi.

        Yaz konserleri için hazırlandığını belirten şarkıcı, "Yoğun bir sezon olacak, arkadaşımla her yere gidiyorum" diyerek oğluyla seyahatlere gittiğini belirtti.

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