Son olarak 'Erkenci Kuş' dizisinde boy gösteren Can Yaman, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Oyuncu, sık sık spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde 30. yaşına basan oyuncunun bu kez gittiği mekanda dansöz ile birlikte oynadığı anlar sosyal medyada yayınlandı.
DANSÖZLE KARŞILIKLI GÖBEK ATTI
Dansöz ile karşılıklı göbek atan Yaman'ın videoda cebinden cüzdanını çıkartıp dansözün göğsüne para sıkıştırdığı görülüyor. Ünlü oyuncunun keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
"YENİ YAŞIM BENİ ESNEKLEŞTİRDİ"
Oyuncu, geçtiğimiz günlerde esnediği anları takipçileriyle paylaşmıştı. Can Yaman'ın "Yeni yaşım beni esnekleştirdi. Doğum günü özel şpagatı..." notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.
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