CAN YAMAN HAKKINDA



Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul Suadiye’de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Güven Yaman, annesinin adı Güldam Can’dır. Can Yaman 5 yaşındayken, anne ve babası ayrıldı.



Lise eğitimini ise İtalyan Lisesi'nde tamamladı. Lise son sınıfta öğrenci değişimi programı ile Amerika‘da Ohio’da eğitim aldı. Liseden sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde burslu olarak okuyarak 2012 yılında mezun oldu.