Çanakkale'de 2 bin 200 yıllık çarşı kapısı bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınında yer alan ve 2 bin 400 yıllık liman kenti olan Alexandria Troas Antik Kenti'nde, bu yılki kazı çalışmaları yaklaşık 30 kişilik bir ekibin katılımıyla devam ediyor.

DHA'nın haberine göre Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe koordinesindeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle ve maddi desteğinin yanı sıra Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi ve İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Kazı çalışmalarında geçen sezon bulunan bir çarşıya ait kapıya benzer yaklaşık 2 bin 200 yıllık ikinci bir kapı daha bulundu.