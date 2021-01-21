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HaberlerGündem3. SayfaÇanakkale'de 204 göçmen yakalandı - Haberler
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Çanakkale'de 204 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 204 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan göçmenlerin Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi

Çanakkale'de 204 göçmen yakalandı - Haberler
AA

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ezine ilçesi Beşik Burnu önlerinde içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesi tespit edildi.

AA'da yer alan habere göre, bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulan teknede 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Daha sonra İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek yapılan çalışmayla bu kişilerle bağlantılı 184 göçmen de karada yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 204 kişinin Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.

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