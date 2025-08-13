Çanakkale'de trafik kazası: 6 ölü
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi
Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
Cenazelerin araçlardan çıkarılmasının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.
Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.