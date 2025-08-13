Habertürk
Habertürk
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti

        Çanakkale'de trafik kazası: 6 ölü

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi

        Giriş: 13.08.2025 - 23:16 Güncelleme: 13.08.2025 - 23:16
        Çanakkale'de trafik kazası: 6 ölü
        Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

        Cenazelerin araçlardan çıkarılmasının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.

        Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

