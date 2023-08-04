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        Haberler Yaşam Çanakkale'de 'Kalpli Göl', pembe renge büründü

        Çanakkale'de 'Kalpli Göl', pembe renge büründü

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', drone ile havadan görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 09:16
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        Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor.

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        Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

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        Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor.

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        Bu yıl ise ağustos ayının başında pembe renge bürünen göl, dron ile havadan görüntülendi.

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        #Kalpli Göl
        #Çanakkale
        #ezine
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