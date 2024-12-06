Çanakkale'de Kent Lokantası açıldı

Çanakkale Belediyesi, Kent Lokantası'nı Barbaros Mahallesi Hacı Mustafa Bey Caddesi'nde törenle hizmete açtı.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, lokantanın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’deki 73’üncü kent lokantasının Çanakkale’de açıldığını söyledi.

Bunun yanı sıra Çanakkale Belediyesi olarak her gün 685 ihtiyaç sahibine sıcak yemek götürdüklerini belirten Erkek, "Bunların yarısı okullarımıza, yarısı da evlere ama bunu 'Bir elin verdiğini diğeri görmeyecek' diyerek insan onuruna yaraşır bir şekilde yapıyoruz" dedi.