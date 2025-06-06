Ünlülerin Kurban Bayramı mesajları

Hülya Koçyiğit: Kurban Bayramı’nın; sevgi, hoşgörü ve birlik duygularımızı pekiştirmesi dileğiyle... Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

Türkan Şoray: Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Erol Evgin: Güzel günlere inancımızı kaybetmeden, gerçek bayram sevinciyle kutlayacağımız nice bayramlara, milletçe ulaşmak dileğiyle...

REKLAM

Nebahat Çehre: Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz mutlu bir bayram dilerim. Mutlu bayramlar.

Demet Akbağ: İyi bayramlar.

Melek Baykal: Herkese mutlu bayramlar. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve neşe dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle...

Fulden Uras: Bayramlar, sizler varken bayramdı. Nurlarda uyuyun annem, babam, anneannem. Herkesin bayramı mübarek olsun.

Nevra Serezli: Hep bir arada, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Engin Altan Düzyatan: Sevgi, hoşgörü ve umutla dolu nice bayramlara... Kurban Bayramı kutlu olsun.

Sibel Can: Kurban Bayramı mübarek olsun. Tüm sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara.