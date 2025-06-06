Tüm dünya izliyor: Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?

Her şey perşembe günü Oval Ofis'te Almanya'nın yeni şansölyesi Friedrich Merz ile yapılan bir toplantı sırasında bir muhabirin Başkan Trump'a Elon Musk'ın iç politika tasarısına yönelik eleştirilerini sormasıyla başladı.

Trump'ın sert yanıtı, son haftalarda araları daha da açılan bir zamanların yakın müttefikleri arasında sosyal medyada sert bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Başkan Trump, geçmiş zaman kipinde konuşarak Musk ile "harika bir ilişkileri" olduğunu söyleyerek sözlerine başladı ve bunun devam edeceğinden emin olmadığını ekledi.

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Trump, Tesla ve SpaceX'in milyarder lideri Musk'ın, bekleyen yasanın elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonları geri çekecek olmasından dolayı "üzgün" olduğunu söyledi. Ardından, Musk'ın kendisini desteklemek için harcadığı milyonlarca dolar olmasaydı da 2024 Başkanlık Seçimleri'ni kazanacağını iddia ederek özellikle sert bir çıkış yaptı.

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Musk bu sözlerin hemen ardından sosyal medya platformu X üzerinden tasarıya yönelik saldırısını yeniledi.

Trump daha sonra Musk'ın "tasarının her yönünü" bildiğini iddia ederek, teknoloji yöneticisinin hükümet görevinden ayrılana kadar bu tasarıyla ilgili bir sorunu olmadığını söyledi: "Elon konusunda büyük hayal kırıklığına uğradım."

Musk, tasarıda ne olacağını bildiği iddiasını reddetti ve Trump'ın kendisinin yardımı olmadan 2024 Başkanlık Seçimleri'ni kazanabileceği fikrine itiraz etti. Ayrıca Başkan'ı bütçe açığını azaltma sözünden döndüğü için eleştirdi. Musk bir de anket açarak ABD toplumunun çoğunluğunu temsil eden yeni bir siyasi partinin zamanının gelip gelmediğini sordu. Yanıtlar yüzde 80 oranında "Evet". Trump, basın toplantısının ardından kendi sosyal medya platformu Truth Social'a döndü ve Musk'ın mesajlarına yanıt olarak iki mesaj yayınladı. Musk hemen karşılık verdi. Yirmi dakika sonra Musk, kanıt sunmadan, Jeffrey Epstein hakkında yayınlanmamış hükümet belgelerinde Trump'a atıfta bulunulduğunu iddia etti. Trump, iç politika tasarısını savunarak yanıt verdi ve imzası niteliğindeki sloganıyla sözlerini tamamladı. REKLAM Musk, şirketi SpaceX'in Dragon uzay aracını hizmet dışı bırakmaya başlayacağını öne sürerek saldırı yağmurunu sürdürdü. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot, yiyecek ve diğer malzemeleri taşımak için bu uzay aracına güveniyor. (Daha sonra böyle bir hamleyi erteleyeceğini belirtti).