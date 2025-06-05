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        Haberler Magazin Cemre Baysel'den; "Bu güzelliği kaçırdın" pozları

        Cemre Baysel'den; "Bu güzelliği kaçırdın" pozları

        Cemre Baysel'in sevgilisi Aytaç Şaşmaz ile olan ilişkisinin sona ermesinden saatler sonra paylaştığı fotoğraflar; "Bu güzelliği kaçırdın" şeklinde yorumlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 20:09 Güncelleme: 05.06.2025 - 20:09
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        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
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        Ünlü oyuncular; Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın ilişkisi sona erdi.

        Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, aynı yapımda rol alırken tanıştı.

        Rol arkadaşlıkları, kısa sürede aşka dönüştü.

        Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, ilişkilerinin başladığı 2021'de, birbirlerine yakışma adına örnek çift olarak gösteriliyordu.

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        Ne var ki ilişkilerinde işler, her zaman yolunda gitmedi. 2022'de ayrılan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz yıl, birbirlerine bir şans daha tanıdı.

        Ne var ki işler bir kez daha yolunda gitmedi. Evlenecekleri düşünülen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, bir kez daha ayrıldı.

        Cemre Baysel, ayrılık kararından saatler sonra bikiniyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflar; Baysel'in hayranları tarafından; "Aytaç Şaşmaz'ın nasıl bir güzellik kaçırdığına ilişkin pozlar" olarak yorumlandı.

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        #Cemre Baysel
        #Aytaç Şaşmaz
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