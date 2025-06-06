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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli | Son dakika haberleri

        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı, tüm siyasi partilerin düşüncesi görüşülerek kurucu anayasa çerçevesinde yeni anayasa görüşülmelidir. Siyasi partiler kanunu, seçim sistemi ve TBMM iç tüzüğünün güncellenmesi gerekmektedir. Artık bütün siyasi partiler Türkiye için vardır, Türkiye partisi olma mecburiyetindedir. Başka ülkelerin tesiri altında kalarak kamplaşmaya, kutuplaşmaya karşı durmaları lazım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 08:16 Güncelleme: 06.06.2025 - 08:55
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        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

        Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

        "SÜPER GÜÇ OLMA YOLUNDA BAŞLANGIÇTIR"

        "PKK'nın feshi silahların bırakılması kararı alınmış bu da 12 Mayıs'ta Kongre ile de kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Bu önemli bir adımdır Türkiye'nin teröre son vermesinin önemli bir başlangıcıdır. Bundan sonra demokratikleşme süreci ve insan hakları çerçevesinde güçlenerek Türkiye'yi Terörsüz Türkiye olarak kalıcı, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşme açısından da büyük güçlü bir süper güç olma yolunu hedef olarak kabulünün de önemli bir anlayışının başlangıcıdır. O sebepten dolayı bugünkü bayram geçmiş dönemlerde yaşanan acılı ve Türkiye'yi karanlığa sürükleyen dönemlerin çok ötesinde önemli bir bayram olarak kabul edilmeli. Bayramın da manasına uygun hareket edilmeli, bütün siyasi partilerimiz, siyasi partilerin değerli yöneticileri böyle bir süreci kucaklamalı, kavramları seçerek topluma moral veren sonuca varma hedefini gösteren ifadeler kullanmalı ve toplumsal gerginliğe, karşılıklı çatışmaya ve bir takım insanları sokağa davet etmeye gerek duyulmamalıdır.

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        "GENÇLİK ÜZERİNDEKİ OYUNLARA SON VERİLMELİ"

        Türkiye böyle bir sürece girdiği zaman üniversite gençliği üzerinde bir takım çağrılarak yaparak kendilerinin gelemediği sokağa gençleri getirme gayreti geleceğe doğru önemli bir yanlışın başlangıcı kabul edilir. Bunu 1968 döneminden bu yana bu millet yaşamıştır. Tekrar yaşamamak lazımdır. Gençlik milletimizin gözbebeğidir. Hele hele 21. yüzyılın süper güç olmasında önemli bir kadro olarak yetişmeleri elzem olan bir gençliktir.

        Gençlik üzerindeki oyunlara son verilmelidir. Dolayısıyla öncelikle bütün siyasi partilere ve hasleten de CHP'nin değerli yöneticilerine CHP'nin mensuplarına Saraçhane'den çıkıp Ankara yolunda Atatürk'ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki dönemler için bunun hazırlığını yapalım yoksa, 'kafamın tası attı', 'bunu şöyle edecek böyle edecek' bu sokaklarda taslara ihtiyaç yok akla ihtiyaç vardır. Türkiye'nin huzura barışa ihtiyacı vardır.

        BAYRAM SONRASI YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

        O yüzden önümüzdeki dönemde bayram sonrasında hazırlanacak olan Anayasal çerçevede TBMM'ye önemli bir görev üstlenmesi suretiyle Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın da başlanmasını arzuluyoruz. Bunu millet olarak da temenni ediyoruz. Yani darbeler anayasası yok edilmeli milli iradeye dayalı siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. İkinci olarak siyasi partiler kanunu gözden geçirilmelidir. Üçüncü olarak seçim sistemi gözden geçirilmelidir.

        Dördüncü olarak da TBMM'nin daha verimli çalışabilmesi için içtüzüğün güncelleştirilerek TBMM'nin varlığını herkese hissettirecek bir anlayışa sokmalıdır. Meclis tartışmalarını da Meclis'e yakışır bir üslup içerisinde devam etmelerini sağlayacak bir yapıya kavuşturmalarında fayda vardır. Artık bütün siyasi partiler Türkiye için vardır. Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir. Başka ülkelerin tesiri altında kalarak Türkiye'nin istikrarını bozmaya kamplaşmaya sevk edecek, kutuplaşmayı ortaya koyacak yanlışlardan kurtarılması lazımdır."

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