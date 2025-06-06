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        A Milli Takım, ABD karşısında!

        A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bizim Çocuklar bu maçla birlikte 640. müsabakasına çıkacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.06.2025 - 11:17 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:17
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        A Milli Futbol Takımı, özel müsabakada yarın TSİ 22.40'ta Pratt & Whitney Stadyumu'nda ABD ile karşılaşacak. TV 8 ve Exxen'de canlı yayınlanacak maçı hakem Fernando Moron yönetecek.

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        ABD'de kamp yapan milliler, ikinci özel karşılaşmada da 11 Haziran Çarşamba günü Meksika ile oynayacak.

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        5. RANDEVU

        Türkiye ile ABD, bugüne kadar 1'i resmi, 3'ü de özel maç olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler 1 kez kazanırken, ABD ise 2 defa sahadan galip ayrıldı. 1 mücadele de berabere sona erdi. Oynanan 4 karşılaşmada ay-yıldızlıların 5 golüne, ABD 6 golle karşılık verdi.

        İki ülke son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşılaşırken, müsabakayı ABD 2-1'lik skorla kazandı.

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        MİLLİLERİN 640. MÜSABAKASI

        Milliler, 354'ü resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 639 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 250 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 876 gol kaydederken, kalesinde ise 913 gole engel olamadı.

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        MONTELLA 22. MAÇINDA

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 16'sı resmi, 5'i özel olmak üzere 21 müsabaka oynadı. Montella idaresindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

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        FERNANDO MORON DÜDÜK ÇALACAK

        ABD ile Türkiye arasında oynanacak müsabakayı Panama Futbol Federasyonu'ndan Fernando Moron yönetecek. Moron'un yardımcılıklarını vatandaşları Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Dominik Cumhuriyeti'nden Randy Encarnacion olacak.

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        A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya davet edilen Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Salih Özcan ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarıldı.

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        Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer
        Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
        Orta saha: Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü
        Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın

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