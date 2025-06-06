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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gelenek bozulmadı! Sadece Düzce'de 92 yaralı! Kendimizi kesiyoruz! | Son dakika haberleri

        Gelenek bozulmadı! Sadece Düzce'de 92 yaralı! Kendimizi kesiyoruz!

        Yurt genelinde Kurban Bayramının ilk gününde acemi kasaplar yine hastanelerin yolunu tuttu. Sadece Düzce'de sabah 09.30 itibarıyla kurban kesmeye çalışırken yaralanan 92 kişi, kentteki hastanelerin acil servislerine başvurdu

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 06.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:00
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        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
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        Düzce'de kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde kurbanlık hayvanlarını kendileri kesmeye ya da kesime yardımcı olmaya çalışan bazı vatandaşlar, kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı.

        EL, AYAK VE BACAK YARALANMASI

        Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan kişiler, sabah saatlerinden itibaren çeşitli hastanelere başvurdu. Acil servislerde müdahale edilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kent genelinde 92 kişi hastanelere başvurdu.

        "KOLUMUN DERİSİ SIYRILDI BİR ŞEY YOK"

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        Kurban kesimi sırasında dananın kendisini sıkıştırdığını belirten bir vatandaş, "Kurban kesimi esnasında dana sıkıştırdı. Kolumun üzerinde deriyi sıyırdı. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

        "BIÇAĞIN BURNU KAYDI BACAĞIMA GELDİ"

        Kendi hayvanlarını keserken yaralanan Ferhat Ergin ise, "Hayvanı keserken bıçağın burnu kaydı, bacağıma geldi. Doktorlar önemli bir sorun olmadığını söyledi, dört dikiş attılar. Allah nasip ederse eve gidince çalışmaya devam edeceğiz. Çok ağır iş yapamam ama parçalama işini halledeceğim. Zaten hayvanlar bizim kendi hayvanlarımız" diye konuştu.

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