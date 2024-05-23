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        Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı

        Çanakkale'de olası yangınların önüne geçebilmek için kent genelindeki ormanlık alanlara girişler valilik kararıyla 1 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında yasaklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:33
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        Bir ilde ormanlara giriş yasağı
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        Çanakkale Valiliğince, orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bazı tedbirler alındı.

        Bu kapsamda, 6831 sayılı 'Orman Kanunu' çerçevesinde, Çanakkale'deki ormanlara görevliler dışında 1 Haziran tarihinden başlayarak 15 Eylül'e kadar girişler yasaklandı.

        Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

        "Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangınları riski konusunda bilgilendirmenin yapılması, Çanakkale ili 2024 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Kararı ile belirlenmiş olan Çanakkale vilayeti dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarda orman yangınlarında kullanılabilecek dozer, greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz gibi her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi, orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesi, orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanması, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulması hususlarında gereği yapılacaktır."

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        #Çanakkale
        #orman yangınları
        #ormanlara giriş yasağı
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