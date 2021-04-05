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Çanakkale'de vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni önlemler alındı

Çanakkale'de, 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısı bir haftada 348,81'den, 546,77'ye yükseldi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vaka sayıları üzerine Vali İlhami Aktaş başkanlığında koronavirüs tedbirlerini görüşerek, kentte yeni kısıtlamalar getirdi

Çanakkale'de vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni önlemler alındı
DHA

Kentte, 1 Mart'ta kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte vaka sayısındaki artış hızla sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nca geçtiğimiz günlerde açıklanan risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller kategorisine yükselen kentte, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 107,29, 6-12 Mart tarihleri arasında 149,76, 13-19 Mart tarihleri arasında 202,75, 20-27 Mart tarihleri arasında 348,81 ve 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 546,77 olarak gerçekleşti. Son hafta açıklanan vaka sayısıyla Çanakkale, koronavirüs hasta oranında Türkiye dördüncüsü oldu.

PAZARLARDA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ KISITLAMASI KARARI ALINDI

Alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı. Kentte koronovirüs yayılımını önlemek adına yeni tedbirler alındı. Kentte kurulan pazarlarda bazı tezgahların farklı gülerde kurulması kararlaştırıldı. Halk pazarlarında sebze meyve gibi satış tezgahlarının salı ve cuma günü kurulması, giyim, oyuncak, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan tezgahların sadece çarşamba günleri kurulması kararlaştırıldı. Pazar yerindeki tezgah ve sergi arasında en az 3 metre mesafe olmasına, pazar yerlerinde giysi denemelerinin yapılmaması ve bu nedenle giysi deneme kabinlerinin kaldırılması kararlaştırıldı.

Kovid-19 tedbirleriyle ilgili; belediyelerin, il özel idarelerin, kolluk araçlarının ve camilerin anons sistemlerini daha aktif kullanması, sokağa çıkma yasağının bulunduğu zamanlarda aktif görevi olmayan kamu personelinin ve muafiyet verilen kişilerin; sadece muafiyet konusunu teşkil eden iş, mekan ve zamanlar dışında sokağa çıkmamaları, açık alanlarda kolluk kuvvetleri tarafından HES kodu sorgulaması yapılması, il dışından gelen mukim veya misafirlerin en az 10 gün boyunca geldikleri evde izole olması ve ev ziyaretlerinde bulunmaması kararlaştırıldı.

Açıklamada, yeni kararlara uymayanlar hakkında '1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

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