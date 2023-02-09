Başkanın tutuklandığı Gökçeada Belediyesi'nde vekil Ercan İpek oldu



Vural BOZOK/GÖKÇEADA, (Çanakkale), (DHA)--ÇANAKKALE'nin Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ünal Çetin'in yerine İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Ercan İpek, belediye başkan vekili olarak seçildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ünal Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çetin, İçişleri Bakanlığı'nca da görevden uzaklaştırıldı. Gökçeada Belediyesi'nde bugün yapılan Şubat Ayı Olağan Toplantısı'nda belediye başkan vekillğii için seçim yapıldı. Seçimde İYİ Parti'den Meclis Üyesi Ercan İpek, tek aday olarak gösterildi. 9 üyesi bulunan belediye meclisinde, 4'üncü turda oylamaya katılan 7 üyenin 5 oyunu alan İYİ Parti'li İpek, belediye başkan vekili oldu.(DHA)DHA-Politika Türkiye-Çanakkale / Gökçeada Vural BOZOK

2023-02-09 13:51:57



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