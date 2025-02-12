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        Troya'nın hikayelerini yapımı 15 yıl süren minyatürlere yansıttılar

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Göksel Sevim ve öğrencilerinin, 15 yıllık emekle hazırladıkları "Troia ve Çanakkale Minyatürleri Sergisi", Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:00 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:06
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        Troya'nın hikayelerini yapımı 15 yıl süren minyatürlere yansıttılar
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Göksel Sevim ve öğrencilerinin, 15 yıllık emekle hazırladıkları "Troia ve Çanakkale Minyatürleri Sergisi", Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

        Kentin hikayelerini sanatla buluşturan sergi, Sevim'in açtığı minyatür kursuna katılan öğrencileriyle hazırladıkları tamamı özgün olarak üretilmiş 52 eserden oluşuyor.

        Sergiye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Sevim, Çanakkale'nin güzelliklerini minyatür sanatı aracılıyla eserlere yansıttıklarını dile getirdi.

        Eserlerin yapımının 15 yıl sürdüğünü belirten Sevim, "Ben sadece Troya minyatürleri üzerine çalışıyorum. Troya Antik Kenti'nin Kazı Heyeti Başkanı merhum Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann 'Madem bu tekniği, sanatı öğrendin Troya'yı bu sanatla anlat' dediği için ben o yolda ilerledim ama öğrencilerimden özellikle rica ettim, beni hiç kırmadılar. Çanakkale'nin güzelliklerini bu yolla tanıtmak bizim için onur verici. Bu sanat ile kentimizi diğer kentlerle hatta ülkelerle buluşturmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

        Sanatçı Sevim, minyatürlerin yapım aşamasına ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Bir minyatür eseri yapabilmek için önce konu seçiliyor. Konuyu seçtikten sonra o konuda çeşitli doneler topluyoruz. O döneme göre bir tasarım başlatıyoruz. Tasarımlar 2-3 ay sürüyor. Tasarımı yaptıktan sonra eserin yapımına geçiyoruz. Kağıtlarımız farklı, boyalarımız Petersburg boyaları, fırçalarımız Rusya'dan. Bir de 24 ayar altın kullanıyoruz. Zira minyatür sanatı saray sanatıdır. O yüzden bu eserlere bir mücevher gözüyle de bakabilirsiniz. Bu eserlerin tamamlanması da 8-9 ayı buluyor."

        "Troia ve Çanakkale Minyatürleri Sergisi", yarına kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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