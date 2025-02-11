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        Çanakkale'de 13 otel ve pansiyon mühürlendi

        ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, 13 otel ve pansiyon evrak eksiği nedeniyle mühürlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:20
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        Çanakkale'de 13 otel ve pansiyon mühürlendi
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        ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, 13 otel ve pansiyon evrak eksiği nedeniyle mühürlendi.

        Bolu'da yaşanan otel faciasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 il valiliğine 'acele' ibaresiyle bir yazı göndererek, ruhsatsız ve belgesiz konaklama tesislerinin tespit edilip mühürlenmesini talep etti. Bunun üzerine Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Gökçeada Kaymakamı Nurbaki Yalçın, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, zabıta ve polis ekipleri eşliğinde incelemelerde bulundu. Yapılan denetimler sonucunda Çınarlı Mahallesi'nde 3, Yeni Bademli'de 5, Uğurlu köyünde 2, Fatih Mahallesi'nde 2 ve Eşelek köyünde 1 olmak üzere toplam 13 otel ve pansiyon mühürlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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